Выпускные вечера - 2022 в школах Беларуси пройдут 10 июня

Выпускные вечера пройдут в школах 10 июня. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова. Последние звонки стартуют с 30 мая. В этом году свидетельства получат более 97 с половиной тысяч 9-классников. И аттестаты - свыше 52 тысяч 11-классников.







Выпускные экзамены в школах пройдут с 1 по 9 июня

Что касается проведения выпускных экзаменов, перечень предметов и форма контроля осталась без изменений. 9-классники напишут диктант по русскому и белорусскому языкам, а также контрольную работу по математике. Выпускники 11-х сдают экзамен по четырем предметам: изложение по русскому или белорусскому языку на выбор, контрольная по математике, а также устные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

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