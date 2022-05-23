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Выпускные вечера - 2022 в школах Беларуси пройдут 10 июня

Выпускные вечера пройдут в школах 10 июня. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова. Последние звонки стартуют с 30 мая. В этом году свидетельства получат более 97 с половиной тысяч 9-классников. И аттестаты - свыше 52 тысяч 11-классников.


Выпускные экзамены в школах пройдут с 1 по 9 июня

Что касается проведения выпускных экзаменов, перечень предметов и форма контроля осталась без изменений. 9-классники напишут диктант по русскому и белорусскому языкам, а также контрольную работу по математике. Выпускники 11-х сдают экзамен по четырем предметам: изложение по русскому или белорусскому языку на выбор, контрольная по математике, а также устные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Старт летнего оздоровительного сезона - 2022 дадут 30 мая

30 мая будет дан старт летнего оздоровительного сезона. Планируется, что в этом году в лагерях отдохнут свыше 360 тысяч детей (что на 18 тысяч больше, чем в 2021). Будут открыты лагеря как дневного пребывания, так и круглосуточного. В летнее время продолжат работу военно-патриотические клубы. Их в стране открыто 18. Кроме того, ребят ждут в лагерях на базе воинских частей.

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