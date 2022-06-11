Выпускные вечера прошли по всей Беларуси

Тысячи воздушных шаров, пышные букеты и самые нарядные платья! Выпускные вечера отшумели накануне в Беларуси. Аттестаты получили более 50 тысяч юношей и девушек. В столичной 12-й гимназии со школой простились более девяноста 11-классников. Из них 15 - золотые медалисты. Торжественной площадкой для выпускного стал медуниверситет. Символично, ведь химико-биологический профиль для гимназии ключевой.



Так называемые медицинские классы там работают уже около 30 лет. Впрочем, крепкую базу дают и по другим направлениям: физико-математическое, лингвистическое.

