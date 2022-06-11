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Выпускные вечера прошли по всей Беларуси
Тысячи воздушных шаров, пышные букеты и самые нарядные платья! Выпускные вечера отшумели накануне в Беларуси. Аттестаты получили более 50 тысяч юношей и девушек. В столичной 12-й гимназии со школой простились более девяноста 11-классников. Из них 15 - золотые медалисты. Торжественной площадкой для выпускного стал медуниверситет. Символично, ведь химико-биологический профиль для гимназии ключевой.
Так называемые медицинские классы там работают уже около 30 лет. Впрочем, крепкую базу дают и по другим направлениям: физико-математическое, лингвистическое.
11 июня аттестаты получат 9-классники
Сегодня торжественные вечера продолжатся в мини-формате: во многих школах и гимназиях аттестаты получат 9-классники. А вот выпускники постарше готовятся к вступительной кампании. Централизованное тестирование начнется уже на следующей неделе. Первое испытание для абитуриентов - 14 июня по белорусскому языку.
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