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Выращивание кристаллов и создание лекарств: что космонавты делают на МКС и почему их можно назвать подопытными
Что будет делать экипаж корабля "Союз МС-25" в космосе, рассказал астроном, доцент физического факультета МГУ (Россия) Владимир Сурдин рассказал телеканалу "Беларусь 1".
"Уникальные условия невесомости позволяют, например, выращивать идеальные кристаллы. Гравитация на них там не влияет, их форма от этого там не зависит. Там можно делать лекарства. Часто они делаются в кристаллической форме. Уже появились препараты, которые трудно создавать на Земле, но намного легче - на борту станции, летящей в состоянии невесомости, - отметил Владимир Сурдин.
По его словам, астрономы также поручают космонавтам задачи, которые не могут выполнить на Земле.
Например, многие виды излучения - рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное - не проходят сквозь земную атмосферу. И только из космоса мы можем наблюдать вселенную во всех этих очень важных диапазонах электромагнитного излучения. Наши телескопы стоят на борту МКС, но управлять ими могут только астронавты, которые там находятся. Значит, им еще надо овладеть и профессией астронома, и они это реально делают.
"Но главное, зачем мы запускаем человека на орбиту, это чтобы изучать там самого человека, - сказал астроном. - Человек там не только оператор, лаборант, научный сотрудник, он еще и подопытное животное. Может быть, в первую очередь он, грубо говоря, морская свинка, на которую мы смотрим разными приборами и пытаемся выяснить, на что способен человек в таких экстремальных условиях".
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