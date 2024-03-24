Выращивание кристаллов и создание лекарств: что космонавты делают на МКС и почему их можно назвать подопытными

Например, многие виды излучения - рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное - не проходят сквозь земную атмосферу. И только из космоса мы можем наблюдать вселенную во всех этих очень важных диапазонах электромагнитного излучения. Наши телескопы стоят на борту МКС, но управлять ими могут только астронавты, которые там находятся. Значит, им еще надо овладеть и профессией астронома, и они это реально делают.

Владимир Сурдин