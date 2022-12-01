Вырастить авокадо из косточки в домашних условиях - реально

Научный сотрудник РУП "Институт овощеводства" Анна Пашкевич поделилась некоторыми советами, с помощью которых можно вырастить авокадо из косточки в домашних условиях, об этом пишетsb.by.

Специалист обратила внимание на тот факт, что высота дерева авокадо в природе может достигать более 20 метров.

"Поэтому для выращивания авокадо не стоит использовать обычный цветочный горшок. Емкость должна быть глубокой", - рассказала Анна Пашкевич.

Те, кто начинают выращивать авокадо дома, иногда сталкиваются с пожелтением и опаданием листьев растения. Такие последствия могут быть вызваны неправильным уходом.

"Это может быть связано с отсутствием дренажного отверстия, недостаточными поливами или, наоборот, переувлажнением. Еще один момент: авокадо необходимо большое количество света. Поэтому стоит найти в доме максимально освещенный участок. Помимо этого, следует регулярно опрыскивать листву водой", - добавила эксперт.