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Вырастить авокадо из косточки в домашних условиях - реально
Научный сотрудник РУП "Институт овощеводства" Анна Пашкевич поделилась некоторыми советами, с помощью которых можно вырастить авокадо из косточки в домашних условиях, об этом пишетsb.by.
Специалист обратила внимание на тот факт, что высота дерева авокадо в природе может достигать более 20 метров.
"Поэтому для выращивания авокадо не стоит использовать обычный цветочный горшок. Емкость должна быть глубокой", - рассказала Анна Пашкевич.
Те, кто начинают выращивать авокадо дома, иногда сталкиваются с пожелтением и опаданием листьев растения. Такие последствия могут быть вызваны неправильным уходом.
"Это может быть связано с отсутствием дренажного отверстия, недостаточными поливами или, наоборот, переувлажнением. Еще один момент: авокадо необходимо большое количество света. Поэтому стоит найти в доме максимально освещенный участок. Помимо этого, следует регулярно опрыскивать листву водой", - добавила эксперт.
"После того как авокадо сформирует 13-15 листьев, необходимо прищипнуть верхушку. Растение также требуется подкармливать в соответствии с сезоном. Если вы хотите получить плоды авокадо, сажайте минимум две косточки, поскольку это растение относится к перекрестноопыляемым", - подчеркнула специалист.
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