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Эксперты и гости "Клуба редакторов" считают, что выражение "европейские ценности" уже не будет прежним

Как разрешить ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе? Беларусь предлагает цивилизованные политические и гуманистические инструменты решения проблемы. Однако для Запада этот кризис стал точкой невозврата. Выражение "европейские ценности" уже не будет прежним - считают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Каким же будет Основной закон Беларуси? Страна уверенно идет к референдуму по Конституции. Все, что важно и нужно знать, - в "Клубе редакторов". Смотрите полную версию программы на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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