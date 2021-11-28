Эксперты и гости "Клуба редакторов" считают, что выражение "европейские ценности" уже не будет прежним

Как разрешить ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе? Беларусь предлагает цивилизованные политические и гуманистические инструменты решения проблемы. Однако для Запада этот кризис стал точкой невозврата. Выражение "европейские ценности" уже не будет прежним - считают эксперты и гости "Клуба редакторов".