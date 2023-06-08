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Вырубка деревьев на улице Карла Маркса в Минске прекращена: прием граждан в Совете Республики помог решить вопрос
Работа с людьми - это главная специализация представителей власти. И вот конкретный пример такого взаимодействия.
Во дворе дома на улице Карла Маркса в Минске Зеленстрой срубил 6 здоровых деревьев. Выяснилось, это было пожелание сотрудников местного ЖЭС, которые так хотели уменьшить объемы убираемой листвы. Под пилу должны были направить 31 дерево - жильцы двора негодовали. Пришлось собрать 97 подписей против незаконной вырубки, и обратиться в Совет Республики с просьбой вмешаться.
Это был просто замкнутый круг: ЖЭС, ЖКХ, администрация Ленинского района, горисполком… Никто ничего не знал. Жильцы собрали подписи, решили обращаться в вышестоящие инстанции. Причем эти 30-летние, 40-летние деревья абсолютно здоровые. Они никому не угрожали, никому не мешали, они каждый год цвели. Это была алыча, которая плодоносила ежегодно.
По итогу проведена проверка и установлены ответственные лица в вырубке здоровых деревьев в центре города. Жители двора собрали средства на новые саженцы, а сотрудников ЖЭС обязали обеспечить посадки в счет уже утраченных крон, а также привести двор в надлежащее санитарное состояние.