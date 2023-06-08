Вырубка деревьев на улице Карла Маркса в Минске прекращена: прием граждан в Совете Республики помог решить вопрос

Это был просто замкнутый круг: ЖЭС, ЖКХ, администрация Ленинского района, горисполком… Никто ничего не знал. Жильцы собрали подписи, решили обращаться в вышестоящие инстанции. Причем эти 30-летние, 40-летние деревья абсолютно здоровые. Они никому не угрожали, никому не мешали, они каждый год цвели. Это была алыча, которая плодоносила ежегодно.

Ольга Хургина, жительница г. Минска