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Выручка белорусских санаториев в 2023 году превысила 1 млрд рублей

Выручка белорусских санаториев в прошлом году превысила 1 млрд рублей. Услугами белорусских здравниц воспользовалось почти 1,5 млн человек.

Выросло количество гостей из-за рубежа на 15,5 %. Благодаря этому финансовые показатели отечественных санаториев заметно повысились.

Иностранные гости, 95 % из которых граждане России, принесли больше четверти от всего объема выручки белорусских здравниц.

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