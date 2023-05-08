"Вырывали закопанных и жгли" - убегая, фашисты скрывали следы своих преступлений в Большом Тростенце

Очередной номер газеты "Красная звезда" в СССР вышел3 ноября 1944 годамиллионным тиражом. В нем была опубликована статья Ильи Эренбурга "Говорят судьи". И начиналась она с неожиданного и непонятного для многих жителей Европы призыва англичанки леди Гибб к той самой цивилизованной Европе "…примириться с немцами и оставить наказание нацистских преступников Богу".

Ответ из СССР последовал незамедлительно. Газета публиковала свидетельства тех, кто первым входил в сожженные белорусские города после освобождения и своими глазами видел последствия преступлений нацистов.

С конца 1943 года фашисты заметали следы своих преступлений на территории Белорусской ССР. Особая команда СД раскапывала и сжигала трупы расстрелянных жителей.

Лагерь смерти "Тростенец" для Беларуси стал страшным символом ни с чем не сравнимой жестокости. Он вобрал в себя боль, страдания узников всех концлагерей и гетто, созданных на территории республики, в том числе 546 тысяч замученных, расстрелянных, заживо сожженных непосредственно в этом адском месте. По количеству уничтоженных он стоит на четвертом месте в Европе после таких печально известных нацистских лагерей смерти, как Освенцим, Майданек, Треблинка.