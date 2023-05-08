3.71 BYN
"Вырывали закопанных и жгли" - убегая, фашисты скрывали следы своих преступлений в Большом Тростенце
Очередной номер газеты "Красная звезда" в СССР вышел3 ноября 1944 годамиллионным тиражом. В нем была опубликована статья Ильи Эренбурга "Говорят судьи". И начиналась она с неожиданного и непонятного для многих жителей Европы призыва англичанки леди Гибб к той самой цивилизованной Европе "…примириться с немцами и оставить наказание нацистских преступников Богу".
Ответ из СССР последовал незамедлительно. Газета публиковала свидетельства тех, кто первым входил в сожженные белорусские города после освобождения и своими глазами видел последствия преступлений нацистов.
С конца 1943 года фашисты заметали следы своих преступлений на территории Белорусской ССР. Особая команда СД раскапывала и сжигала трупы расстрелянных жителей.
Лагерь смерти "Тростенец" для Беларуси стал страшным символом ни с чем не сравнимой жестокости. Он вобрал в себя боль, страдания узников всех концлагерей и гетто, созданных на территории республики, в том числе 546 тысяч замученных, расстрелянных, заживо сожженных непосредственно в этом адском месте. По количеству уничтоженных он стоит на четвертом месте в Европе после таких печально известных нацистских лагерей смерти, как Освенцим, Майданек, Треблинка.
Урочище Благовщина. Здесь проводились массовые расстрелы. Деревня Малый Тростенец - непосредственно сам лагерь. Рядом урочище Шашковка - место массового сожжения людей. Все эти территории составляли лагерь смерти "Тростенец", где процесс массового истребления людей не прекращался ни на один день, лишая их права на жизнь, не оставляя никаких шансов вырваться из этого ада.