Вышел на пикет за символическую плату. 43 рубля - стоимость гражданской позиции

Вышел на пикет за символическую плату, каких-либо политических взглядов не придерживается, а просьбу друга оценил в 43 рубля. В Гродно накануне задержали пьяного мужчину, который на остановке общественного транспорта размахивал БЧБ-флагом. Милиционеры доставили так называемого активиста в РОВД для разбирательства, где задержанный рассказал о своих взглядах, интересах и расценках. Заметим, что перед протестом мужчина выпивал, видимо, для храбрости.