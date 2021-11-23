Вышинский: Из ситуации с беженцами Польша устроила военные учения

Италия в год пропускает через себя 30 тысяч беженцев! Сейчас, по разным оценкам, на границе Польши и Беларуси, на границах Союзного государства от 2 до 3 тысяч итальянцев. Они там находятся уже почти месяц, и поляки из этого устроили военные учения. Скопили силы армии, нагнали народу, ужаса нагоняют каждый день. При этом это не только демонстрация по отношению к Беларуси, для них это еще и позиция по отношению ко всему ЕС. Демонстративно показывают, как они относятся к мигрантам. Мне кажется это вопрос больше для дискуссий внутри ЕС - кто на самом деле разделяет эти ценности и что они понимают под словом ценности. Это еще и вопрос ответственности. Я прекрасно помню, украино-польский батальон, который контролировал территорию Ирака в момент американской агрессии. Вот пусть теперь поляки задумаются над последствиями того, что они делали в свое время. Пусть ЕС посмотрит, как выглядит реальное лицо Польши, ее истеблишмента, ее элиты по отношению к тому, что называется в Европе ценностями.

Кирилл Вышинский, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня"