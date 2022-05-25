Вышинский: Руками Зеленского Запад хочет разделить Украину

Мне кажется, что не только Беларусь и россияне смотрят на это, мягко говоря, с настороженностью и подозрением. Тут действительно я солидарен с АГЛ - это очень серьезный звонок. Но, по-моему, и сами украинцы, мягко говоря, когда увидят законопроект, будут точно не в восторге. Тут можно только единственный положительный найти аргумент для этого законопроекта, что тогда сами поляки проведут денацификацию Украины. Вот там, когда поляки туда войдут и вспомнят волынскую резню, вспомнят верификацию последних лет Бандеры, УПА и всех остальных, тогда Западная Украина просто с ужасом вспомнит 20-й год прошлого столетия. Для меня это как разорвавшаяся бомба, которая действительно доказывает то, что Украину хотят расчленить. И понятно, что поляки живут воспоминаниями о Восточных кресах. Польские пенсионеры ездят во Львов смотреть на свою недвижимость. А здесь появится возможность не просто ездить и ностальгировать, а физически вернуть. Если тебя уравнивают в правах с украинцами, ты начинаешь этими правами пользоваться. А через шаг не только пользоваться, но и злоупотреблять.

Кирилл Вышинский, журналист, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня"