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Вышинский: Руками Зеленского Запад хочет разделить Украину
Под видом помощи Украине у поляков другие далекоидущие планы. Закон, который недавно анонсировал Зеленский в присутствии Дуды, об уравнивании прав украинцев и поляков - это доказательство того, что Украину хотят расчленить.Ведь если поляки получат равные юридические, социальные и гражданские права с украинцами, то они смогут занимать административные должности, участвовать в выборах, занимать управленческие посты в госкорпорациях.Фактически это можно назвать не ползучим, а уже открытым поглощением Украины Польшей.
Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский журналист, исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Мне кажется, что не только Беларусь и россияне смотрят на это, мягко говоря, с настороженностью и подозрением. Тут действительно я солидарен с АГЛ - это очень серьезный звонок. Но, по-моему, и сами украинцы, мягко говоря, когда увидят законопроект, будут точно не в восторге. Тут можно только единственный положительный найти аргумент для этого законопроекта, что тогда сами поляки проведут денацификацию Украины. Вот там, когда поляки туда войдут и вспомнят волынскую резню, вспомнят верификацию последних лет Бандеры, УПА и всех остальных, тогда Западная Украина просто с ужасом вспомнит 20-й год прошлого столетия. Для меня это как разорвавшаяся бомба, которая действительно доказывает то, что Украину хотят расчленить. И понятно, что поляки живут воспоминаниями о Восточных кресах. Польские пенсионеры ездят во Львов смотреть на свою недвижимость. А здесь появится возможность не просто ездить и ностальгировать, а физически вернуть. Если тебя уравнивают в правах с украинцами, ты начинаешь этими правами пользоваться. А через шаг не только пользоваться, но и злоупотреблять.
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