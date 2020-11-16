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Вышитые шедевры от Валентины Савицкой

Дом как музей вышивки. В деревне Барсуки Смолевичского района мастер Валентина Савицкая обычные предметы интерьера превращает в произведения искусства с помощью авторской вышивки и личного дизайнерского текстиля.

Только ли с помощью иглы рождаются картины? Своими секретами мастер поделилась с нашим корреспондентом Ларисой Гулякевич (видео).

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