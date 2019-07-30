Вышла книга об уроженцах Узбекистана, которые воевали на территории Беларуси

"Победа одна на всех. Беларусь - Узбекистан" - книга об уроженцах этой центральноазиатской страны, которые воевали на территории нашей страны, вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Память - это то, что объединяет народы. В книге - информация о тех, кто защищал Беларусь, воевал в партизанских отрядах и отдал свою жизнь за нашу страну. Фотографии героев, их наградные листы и личные истории. 32 уроженца Узбекистана при освобождении Беларуси были удостоены звания Героя Советского Союза.



Книга об уроженцах Узбекистана стала первой в разделе "Победа одна на всех". Со временем будут изданы подобные исследования об освободителях Беларуси из каждой республики бывшего Советского Союза, ведь нашу страну летом 44-го освобождали солдаты более 70-ти национальностей.