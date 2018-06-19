С помощью телефонного звонка решить актуальные проблемы. Выслушать граждан во время прямых телефонных линий готовы представители власти. Пройдут они и в эту субботу, 23 июня, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк.