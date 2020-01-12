Высокая награда - высокой духовности. Протоиерей Иоанн Хорошевич

Традиция современной независимой Беларуси - именно в рождественские праздники чествовать людей, которые своим трудом и служением повышают престиж страны и обогащают ее нравственно и духовно. Несколько дней назад на сцену Дворца Республики за наградой из рук Президента вышел и старейший священник Беларуси - протоиерей Иоанн Хорошевич.



Более четверти века он служит настоятелем прихода храма Марии Магдалины в Минске. Это первая церковь, которая после десятилетий советского атеистического периода была возвращена верующим. Здесь впервые после долгого молчания зазвонили колокола и совершили крестный ход.



Каждый день вот уже 60 лет священник выходит к людям, чтобы сказать им доброе слово, поддержать морально и доказать: чудо в нашей жизни есть всегда. Его просто нужно заметить. С пастырем, которого прихожане любовно называют "наш Батюшка", встретилась Елена Бормотова (видео).



