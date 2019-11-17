Высокая явка сегодня наблюдается в Гродно. Мнения людей

Люди с самого утра идут на участки целыми семьями и с праздничным настроением.



"Мы сделали свой выбор, я думаю, за лучшего кандидата, который прославит наш регион, сделает лучше для людей, будет перспективным, креативным".



"Мы сегодня голосуем не только за свое светлое будущее, за будущее детей и уже внуков, которые у меня есть. И конечно за то, чтобы у них было хорошее образование, развитая медицина".



"Кандидаты у нас достойные. Я выбрал своего, который больше всего меня заинтересовал своей программой".



"Выборы всегда праздник. Я голосовала за свое будущее, но в основном за будущее своих детей".



