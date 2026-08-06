Высокие технологии и наука: чем белорусская медицина привлекает иностранцев

Республиканский клинический медцентр управделами Президента Беларуси пользуется популярностью у иностранцев, особенно вызывает интерес высокотехнологичная помощь и малоинвазивная медицина.

Почему зарубежные представители выбирают в медсфере Беларусь, поделилась мнением член Совета Республики, главврач Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси Ирина Абельская в "Актуальном интервью"

"Беларусь можно было бы выбрать значительно раньше, ведь здесь работают серьезно, профессионально и ответственно. Каждое лечебное учреждение и серьезный медицинский проект перед тем, как его вынести на широкое обсуждение и обзор для предложения в качестве продукта, детально отрабатывается. И Республиканский клинический медцентр управделами Президента Беларуси тоже не является исключением. Для привлечения различных специалистов и потенциальных пациентов мы прошли долгий путь. Сегодня в учреждении совмещаются в единой структуре высокотехнологичное практическое здравоохранение, серьезная научная база и высокоуровневый образовательный блок. Наверное, это все вместе привлекает партнеров из других стран", - рассказала гостья интервью.

И действительно, поток пациентов в медцентр увеличивается с каждым годом. Но помимо этого, в Республике Беларусь и у других стран широко востребованы образовательные тренды и услуги. Страны Африки, арабского мира обращают на белорусское государство свои взоры. В частности, у Беларуси есть совместные проекты с Зимбабве.

"Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз проводил крупное совещание по работе с африканскими странами. Конечно, во главе угла находится экономика и экономические проекты, потому что сегодня политическое взаимодействие значительно опережает все основные экономические тренды, но гуманитарное сотрудничество, в числе которых является медицина и образование, тоже набирает обороты. Сегодня порядка 8-9 % всех иностранных студентов (а их в Республике Беларусь где-то около 30 тыс.), - представители африканского континента", - обозначила член Совета Республики.

К слову, за последние несколько лет количество иностранных студентов регулярно растет, а Зимбабве как раз является тем государством, которое последние несколько лет увеличивает присутствие молодых людей в медицинских учреждениях и других учебных заведениях в Республике Беларусь. "Несколько лет назад в Республиканском клиническом медцентре управделами Президента Беларуси были девушки из африканских стран, преимущественно из Зимбабве, которые поступили в белорусские медицинские колледжи", - поделилась главврач Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси.

Зарубежных гостей в системе образования привлекает не только акцент на практикоориентированности, но и англоязычные программы. За полгода или год изучить русский язык для того, чтобы постичь специальность, крайне сложно, наверное, невозможно, чтобы подготовить классного специалиста, поэтому белорусская система образования быстро перестроилась. "Сегодня экспортный потенциал только на системе образования в год составляет порядка 90 млн долларов. И с каждым годом мы видим возрастание интереса и увеличение экономической составляющей", - подытожила Ирина Абельская.

Главное фото: magnific.com