Высокий конкурс и мотивированные абитуриенты: ректор БГМУ рассказал об итогах вступительной кампании

Фото sb.by

В Белорусском государственном медицинском университете подвели итоги вступительной кампании. Несмотря на отдельные вбросы в соцсетях о "низких баллах" и "отсутствии конкурса", цифры говорят об обратном: проходные баллы на основные факультеты достигают 394, в университет поступили 1,3 тыс. первокурсников, из которых 550 - медалисты и победители олимпиад.

О том, какие проходные баллы сформировались на самые востребованные специальности, почему сократили платные места на обучение и кто из иностранцев выбирает белорусскую медицину, рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович в "Актуальном интервью".

По всей Беларуси созданы 30 медицинских классов, проводились дни открытых дверей и акции "Студент БГМУ на неделю". Особое внимание уделяется целевикам: для них создали специальный онлайн-курс для подготовки к экзаменам по биологии и химии, на который записалось около 1,4 тыс. человек. "Мы были уверены, что к нам придут мотивированные ребята. Вбросы в соцсетях не имеют оснований. Средний балл поступивших превысил 360. На стоматологический факультет средний балл составил 394, на лечебный и фармацевтический - 376, на педиатрический - 360. Это достаточно высокие баллы", - отметил ректор БГМУ.

Государство предоставило студентам возможность учиться бесплатно и проживать в лучших общежитиях. "Это беспрецедентное условие. Платное обучение осталось только на заочной форме фармацевтического факультета, но это единичные места", - подчеркнул Сергей Рубникович.

БГМУ традиционно популярен среди иностранцев. Конкурс, как правило, составляет примерно 2 человека на место. Сейчас уже зачислены около 100 россиян, поступают абитуриенты из Туркменистана, Ирана, Израиля, Прибалтики и Европы. Всего в университете обучаются студенты из более чем 60 стран, более 60 % - на английском языке. "Мы планируем принять около 600 иностранных студентов. Наши выпускники успешно сдают экзамены и работают в США, Великобритании, Израиле - это подтверждает высокий уровень образования", - резюмировал ректор БГМУ.