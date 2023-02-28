"Очень хорошего качества" - так кубинцы оценивают белорусские лекарства

Кубинцы оценивают качество белорусских лекарств как высокое, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Кубы Таня Маргарита Крус Эрнандес, сообщает БелТА.

"Мы заинтересованы во взаимных производствах. Также мы заинтересованы в приобретении белорусских медикаментов, потому что они очень хорошего, высокого качества", - сказала Таня Маргарита Крус Эрнандес. По ее словам, кубинская сторона также хотела бы поставлять кубинские препараты на белорусский рынок.

Первый заместитель министра здравоохранения рассказала о намерениях подписать рамочное соглашение, которое будет предусматривать также вопрос о взаимном образовании кубинских и белорусских специалистов в сфере здравоохранения.

Делегация Кубы во главе с первым заместителем министра здравоохранения страны Таней Маргаритой Крус Эрнандес сейчас находится в Беларуси. Сегодня прошли переговоры в Минздраве.

"Для нас это большое удовольствие - быть здесь, в братской Беларуси. Кубинский народ любит белорусов. У нас отличные отношения", - отметила Таня Маргарита Крус Эрнандес.