Высокоманевренный автомобиль для спасателей разрабатывают в Беларуси

Компактный, с полным приводом и независим от иностранных производителей. В Беларуси разрабатывают высокоманевренный автомобиль для спасателей.

В Минске представили опытный образец, далее по плану заводские и предварительные испытания. Основные отличия: габариты, удельная мощность (более 11 кВт/т), объем огнетушащего вещества - 2,5 т воды и 150 л пенообразователя, а также расположение отсеков и компановка аварийно-спасательного оборудования.

Задача - получить такую технику, которая позволит нашим спасателям быть маневренными и мобильными в условиях плотной застройки, трафика и загруженных дворовых территорий.