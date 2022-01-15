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Высокотехнологичное оборудование и смарт-регистратура: в Бресте обновили областную консультационную поликлинику
Уменьшить очереди и улучить качество медицинских услуг. Смарт-регистратуру открыли в Брестской областной консультативной поликлинике. Электронная система сама выстраивает приоритетность пациентов и их маршрут передвижения по кабинетам, чтобы тот, кто приехал из самого удаленного района области, мог пройти необходимых специалистов за один день. Обновили и технику - теперь в поликлинике проводят высокотехнологичные операции на глазах. Как развивают медицину в регионах и на что сделают упор в следующем году - в репортаже Марии Тройнич.
Снова увидеть все в ярких цветах: для жительницы Кобрина Светланы Кивака процедура лазерной коагуляции станет возможностью вернуться к полноценной жизни. Из-за патологии сетчатки глаза женщина начала стремительно терять зрение. По словам врачей, если бы вовремя не вмешались, пациентка могла ослепнуть.
Мелкие буквы - все расплывалось, и когда я смотрела вниз, опускала глаза - все расплывчатое было. Плохо видела. Сейчас уже все по-другому.
Обновление офтальмологического оборудования в поликлинике стало социально значимым проектом. Еще недавно лист ожидания на операцию растягивался на месяцы. А ведь для многих пациентов упущенное время грозило полной потерей зрения. Теперь в учреждении два аппарата лазерной коррекции зрения: очередь станет меньше, а лечение - технологичнее.
При работе на этой установке мы имеем возможность локально и целенаправленно работать на нужных нам отделах глазного яблока, наша задача - остановить процесс, чтобы дальше не было в дальнейшем рецидива заболевания.
Сегодня на лечение и обследования в областную консультативную поликлинику приезжают пациенты со всего региона. Здесь берут пациентов с самыми сложными случаями. Поэтому большой акцент делают на квалификацию специалистов.
Ежедневно мы принимаем от 600 до 700 пациентов. Основным приоритетом является оказание медпомощи именно сельскому населению. Представлены все терапевтические профиля: принимают и врачи-кардиологи, и ревматологи, и урологи, безусловно, гастроэнтерологи и ряд хирургических специальностей. Торакальные, ожоговые, ангиохирурги.
В консультативной поликлинике провели реконструкцию целого этажа: кроме офтальмологического, обновили и стоматологическое оборудование. Причем финансировали работы не за бюджетные, а спонсорские и собственные средства, которые зарабатывают на экспорте медуслуг.
Мы уже заплатили более миллиона рублей для покупки нового томографа. Этот аппарат будет установлен в радиоактивной лаборатории. Старый мы уже списали, он выработал свой ресурс. Функций исследования сердца не было. Вот этот аппарат поможет нам изучать функции сердца.
Развитие здравоохранения в регионах - одна из приоритетных задач государства. Большое внимание этому уделено и в Программе социально-экономического развития страны до 2025 года.
Основными направлениями в ней стали усиление эпидемиологической безопасности и снижение уровня заболеваемости населения, развитие инфраструктуры, цифровизация медицины, повышение эффективности управления и финансовой устойчивости здравоохранения.
Брестская областная консультативная поликлиника - один из примеров, как цифровизация выводит на качественно новый уровень оказание медицинской помощи пациентам.
Чтобы ускорить оказание медицинской помощи, в поликлинике открыли смарт-регистратуру. Электронная система выстраивает приоритетность и схему движения по кабинетам. Чтобы пациент, который приехал из самого удаленного района области, мог за один день пройти всех необходимых специалистов.
В ближайших планах - поставить электронные терминалы у каждого кабинета областной поликлиники. Модернизируют материально-техническую базу и в районных больницах. Только за последний год разных учреждениях региона установили пять компьютерных томографов.
Развиваем уровень оказания медпомощи, чтобы он соответствовал областному: Барановичский регион, Пинский регион и город Брест. Соответственно, Барановичский регион берет на себя Ганцевичский, Ляховичский, Ивацевичский районы. Это позволяет районально использовать тяжелое оборудование: компьютерные томографы, аппараты ИВЛ высокого класса.
В планах - поддержка медицинской сферы в небольших районах области. При этом упор будет сделан на борьбу с последствиями пандемии.