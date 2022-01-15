Высокотехнологичное оборудование и смарт-регистратура: в Бресте обновили областную консультационную поликлинику

Уменьшить очереди и улучить качество медицинских услуг. Смарт-регистратуру открыли в Брестской областной консультативной поликлинике. Электронная система сама выстраивает приоритетность пациентов и их маршрут передвижения по кабинетам, чтобы тот, кто приехал из самого удаленного района области, мог пройти необходимых специалистов за один день. Обновили и технику - теперь в поликлинике проводят высокотехнологичные операции на глазах. Как развивают медицину в регионах и на что сделают упор в следующем году - в репортаже Марии Тройнич.

Снова увидеть все в ярких цветах: для жительницы Кобрина Светланы Кивака процедура лазерной коагуляции станет возможностью вернуться к полноценной жизни. Из-за патологии сетчатки глаза женщина начала стремительно терять зрение. По словам врачей, если бы вовремя не вмешались, пациентка могла ослепнуть.

Мелкие буквы - все расплывалось, и когда я смотрела вниз, опускала глаза - все расплывчатое было. Плохо видела. Сейчас уже все по-другому. Светлана Кивака, жительница г. Кобрина

Обновление офтальмологического оборудования в поликлинике стало социально значимым проектом. Еще недавно лист ожидания на операцию растягивался на месяцы. А ведь для многих пациентов упущенное время грозило полной потерей зрения. Теперь в учреждении два аппарата лазерной коррекции зрения: очередь станет меньше, а лечение - технологичнее.









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При работе на этой установке мы имеем возможность локально и целенаправленно работать на нужных нам отделах глазного яблока, наша задача - остановить процесс, чтобы дальше не было в дальнейшем рецидива заболевания. Виктор Романюк, врач Брестской областной консультативной поликлиники

Сегодня на лечение и обследования в областную консультативную поликлинику приезжают пациенты со всего региона. Здесь берут пациентов с самыми сложными случаями. Поэтому большой акцент делают на квалификацию специалистов.

Ежедневно мы принимаем от 600 до 700 пациентов. Основным приоритетом является оказание медпомощи именно сельскому населению. Представлены все терапевтические профиля: принимают и врачи-кардиологи, и ревматологи, и урологи, безусловно, гастроэнтерологи и ряд хирургических специальностей. Торакальные, ожоговые, ангиохирурги. Алла Горолева, заведующая Брестской областной консультативной поликлиникой

В консультативной поликлинике провели реконструкцию целого этажа: кроме офтальмологического, обновили и стоматологическое оборудование. Причем финансировали работы не за бюджетные, а спонсорские и собственные средства, которые зарабатывают на экспорте медуслуг.









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Мы уже заплатили более миллиона рублей для покупки нового томографа. Этот аппарат будет установлен в радиоактивной лаборатории. Старый мы уже списали, он выработал свой ресурс. Функций исследования сердца не было. Вот этот аппарат поможет нам изучать функции сердца. Александр Карпицкий, главврач Брестской областной клинической больницы

Развитие здравоохранения в регионах - одна из приоритетных задач государства. Большое внимание этому уделено и в Программе социально-экономического развития страны до 2025 года.

Основными направлениями в ней стали усиление эпидемиологической безопасности и снижение уровня заболеваемости населения, развитие инфраструктуры, цифровизация медицины, повышение эффективности управления и финансовой устойчивости здравоохранения.

Брестская областная консультативная поликлиника - один из примеров, как цифровизация выводит на качественно новый уровень оказание медицинской помощи пациентам.

Чтобы ускорить оказание медицинской помощи, в поликлинике открыли смарт-регистратуру. Электронная система выстраивает приоритетность и схему движения по кабинетам. Чтобы пациент, который приехал из самого удаленного района области, мог за один день пройти всех необходимых специалистов.

В ближайших планах - поставить электронные терминалы у каждого кабинета областной поликлиники. Модернизируют материально-техническую базу и в районных больницах. Только за последний год разных учреждениях региона установили пять компьютерных томографов.









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Развиваем уровень оказания медпомощи, чтобы он соответствовал областному: Барановичский регион, Пинский регион и город Брест. Соответственно, Барановичский регион берет на себя Ганцевичский, Ляховичский, Ивацевичский районы. Это позволяет районально использовать тяжелое оборудование: компьютерные томографы, аппараты ИВЛ высокого класса. Виктор Михаловский, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома