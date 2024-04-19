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Высота снега в Витебске достигла 5 см
В Беларусь среди апреля вернулась зима. Север страны завалило снегом. Осадки принес циклон, который смещается вдоль восточных границ нашей страны на Тверскую область России. В некоторых районах, по прогнозам специалистов, могут образоваться сугробы до 10 см высотой.
Основной удар стихии уже пришелся на Витебск, Могилев и Быховский район. Улицы здесь после теплых весенних дней превратились в заснеженные аллеи. Снег засыпал и уже распустившиеся весенние цветы. По информации гидрометцентра, на 10 часов утра, в Витебске высота белого покрывала достигла 5 см. В области существенно осложнилась дорожная обстановка, видимость на трассах минимальная. В связи с выпадением снега и резким понижением температуры во всех районах региона приостановлены весенне-полевые работы.
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