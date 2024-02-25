Высшие должностные лица и артисты принимают активное участие в электоральной кампании

Белорусы понимают, что сегодняшняя миссия важная и ответственная для каждого избирателя. Голоса отдавал 25 февраля и наш звездный пул - это и известные артисты и спортсмены. Многие проголосовали досрочно. Подробности в сюжете Юлии Алферовой.

За стабильность в обществе, развитие государства, благополучие граждан. За это голосуют белорусы. Но самое популярное из требований к кандидату - сохранение мира. Будущий законодатель не просто должен разделять мирную позицию, но и предпринимать конкретные шаги по укреплению национальной безопасности.

Неслабую планку в этом направлении задали депутаты седьмого созыва - приведены в порядок все законы в развитие Конституции, а очередным шагом по поддержанию мира и обеспечению безопасности стало принятие проектов Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. В целом предшественниками принято около сотни законов, направленных на укрепление безопасности, развитие экономики, социальную защиту граждан. Этот курс предстоит развивать вновь избранным депутатам в плотной связке с высшими должностными лицами, руководителями министерств и ведомств. Сегодня они также были замечены на участках для голосования. Для многих сделать выбор в основной день, когда чувствуется особая атмосфера, - принцип и традиция.

К своему первому единому дню голосования Беларусь подошла не только с колоссальным электоральным опытом, но и прочной политической системой. В этом вопросе 1996 год стал определяющим, когда у нас появились две палаты парламента с целой вертикалью депутатского корпуса. Сегодня, как и тогда, основополагающим остается слово белорусов. И неизменно электоральная кампания объединяет вне зависимости от социального статуса, профессии, положения в обществе.

Свободные и равные - такие принципы в отношении выборов нам, белорусам, обеспечивают статьи Конституции. Причем только избиратель решает, голосовать или нет и за кого. Оставаться в стороне от важных политических решений белорусы не намерены - это подтвердили еще в дни досрочного голосования.

На участках сегодня не только те, кто на выходном. Но и избиратели, для которых важна атмосфера единства и сплоченности. Ей сложно не проникнуться на 482-м участке Минска. Он разместился в Центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. В списке избирателей среди фамилий есть весьма известная для всего белорусского общества Наталья Кочанова. За кого голосует спикер верхней палаты парламента? Конечно, это сохранит тайна голосования. А вот то, что можно озвучить, собирается в лаконичном - патриотизм и неравнодушие. Для депутата вещи фундаментальные, когда жить проблемами людей, а не законотворчеством единым.

Ты, наверное, в большей степени понимаешь, какие люди должны прийти работать в парламент. Потому что твоя жизнь непосредственно связана именно с этой работой. Очень хочется, чтобы люди сделали правильный выбор, потому что это будущее нашей страны. Я думаю, что у каждого кандидата в депутаты это осознанный выбор, они понимают ту ответственность и ту работу, которой им придется заниматься. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Конкурс в эту электоральную кампанию сложился - 2,4 человека на место в парламенте. На участках можно еще раз ознакомиться с кандидатами - среди претендентов хватает и молодости, и опыта. Что важнее для парламентского строительства? Однозначно ответить сложно, эффект дает коллаборация, уверен вице-премьер.

В Совете министров Игорь Петришенко курирует медицину, образование, культуру и спорт - те направления, которые ближе других каждому человеку. Их развитие - показатель заботы государства, и он не отчасти - во многом зависит от тех, кто войдет в новый состав депутатского корпуса.

Очень приятно, что наша молодежь услышала и осознала, что они причастны к управлению государством. Для нас очень важно, что ребята активно идут, голосуют и видят, что в их руках будущее нашей страны. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Коллега Игоря Петришенко Петр Пархомчик тоже предпочел выбрать днем для участия в голосовании основной. На минском участке № 78 получил 2 бюллетеня - там имена кандидатов в нижнюю палату и Минский городской совет. Единый день для выбора депутатов всех уровней - это хороший шаг с точки зрения экономии, заметит вице-премьер. Хотя страна к выборам подошла с хорошим финансово-экономическим показателем. Задел дал прошлый год, в этом - держим планку.

Январь 2024 года показывает, что взятая положительная динамика и промышленности, и по росту внутреннего валового продукта имеет продолжение в текущем году. Промышленность выросла на 5,4 % к уровню прошлого года, а ВВП составил 2,8 %. Это очень хороший результат. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Экономический курс страны, в том числе, определять депутатам. Тут пригодится и руководящий опыт (если таковой имеется), и образование, и коммуникабельность. Но прежде всего это должен быть патриот, который понимает проблемы простых людей и готов отстаивать интересы избирателей. Эти посылы близки всем избирателям как в столице, так и регионах.

Лично я жду этот день с нетерпением для того, чтобы с чувством гордости, с чувством своего долга отдать свой голос. Пройдет время, и мы будем вспоминать эти годы с восторгом. Юрий Горлов, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области

Гордиться поистине есть чем. Белорусы давно заявили на весь мир о способностях и характере. Идем своим путем, и даже в условиях не простой геополитики продолжаем громко заявлять о себе. Фамилии белорусских спортсменов звучат на самых престижных международных олимпах. Планка или традиция? Но так было задолго до суверенитета. Об этом хорошо знает Дмитрий Довгаленок, чемпион летних Игр в Барселоне 1992 года по гребле на байдарках и каноэ, а ныне вице-президент Национального олимпийского комитета. Сегодня он тоже с бюллетенем в руках, голосует за движение вперед.

Так сложилось, что я не пропустил никакие выборы. Я выбираю обязательно опытного человека, который уже прошел определенный трудовой путь, поэтому кандидатов изучал пристально. Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси

Единый день голосования в Беларуси - это не только про объединение двух электоральных кампаний. Он действительно про единство нации, когда на одном участке можно встретить и высокого ранга руководителей, и самых знаменитых артистов. Александр Солодуха наряду с другими избирателями получил бюллетени. В Щомыслице их по 4. Там выбирают от состава сельского совета до нижней палаты.

Для артистов, конечно же, сегодня в большинстве день рабочий. Поэтому голосовали заранее в дни досрочного. Как и многие высшие руководящие кадры нашли в рабочем графике время посетить участок. И для этой категории избирателей ответственность за выбор как минимум двойная. Кроме прочего, уже вскоре после вступления в полномочия и вновь избранным депутатам предстоит сделать свой выбор. Речь о составе Совета Республики. А после - вместе будем собирать делегатов ВНС.