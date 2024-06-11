Высший пилотаж - как проходит подготовка авиации к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси

Наземная парадная техника. Накануне в Беларусь прибыл эшелон с танками Т-34. Это оружие Победы во многом определило исход сражений Великой Отечественной войны. Именно Т-34 первым вошел в оккупированный Минск в июле 44-го. Всего из России доставлено 10 единиц. Танки разместили на базе Минского гарнизона. И уже в эти дни машины принимают участие в тренировках к параду на аэродроме Липки в составе механизированной колонны.