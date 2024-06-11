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Высший пилотаж - как проходит подготовка авиации к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси
Высший пилотаж и в небе над столицей. Эксклюзивные кадры подготовки воздушной части военного парада - в честь 80-летия освобождения Беларуси. Момент прохода самолетов 61-й истребительной авиационной базы над Минском.
Наземная парадная техника. Накануне в Беларусь прибыл эшелон с танками Т-34. Это оружие Победы во многом определило исход сражений Великой Отечественной войны. Именно Т-34 первым вошел в оккупированный Минск в июле 44-го. Всего из России доставлено 10 единиц. Танки разместили на базе Минского гарнизона. И уже в эти дни машины принимают участие в тренировках к параду на аэродроме Липки в составе механизированной колонны.
3 июля в Минске в параде примет участие более 250 единиц техники. Впервые будут представлены и комплексы "Искандер". Также в параде примут участие российские, казахстанские и азербайджанские военные. Численность пеших парадных расчетов составит около 5 тыс. человек, 150 человек - это девушки.
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