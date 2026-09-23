Выставка "Архив света" проходит в Художественной галерее "Университет культуры"

Два столетия фотоснимков - от серебряно-желатиновых отпечатков до цифровых экспериментов. Выставка "Архив света" - в Художественной галерее "Университет культуры". Ровно 200 лет назад был создан первый в мире фотографический отпечаток, и именно этой дате посвящен проект. В экспозиции более 100 работ белорусских фотографов. Главная идея выставки - свет. В выставочном зале - ретроспектива фотографии.

Игорь Калашников, куратор выставки "Архив света":

"В данном проекте мы попытались собрать разные жанры и направления фотографии: и аналоговую фотографию, и пинхол, и современную цифровую фотографию, также альтернативные способы печати фотографии. Здесь присутствуют как опытные фотографы, так и начинающие, которым всего лишь 17 лет. Мы попытались собрать не только разные направления, но и разновозрастных авторов, чтобы сделать такой симбиоз и эклектику не только в работах, но и в опытах фотографов".

Ирина Пылина, фотограф:

"Здесь представлен мой проект - это аналоговая фотография. Я изначально снимала проект про соленые терриконы Солигорска и использовала в проявке авторскую технику с солью и водой непосредственно от самих терриконов. За счет этого получился невероятный эффект, который позволяет совместить одновременно и фотографию, и работу со средой, то есть фотография уже выходит за рамки отпечатка и становится скорее арт-объектом".

Выставочное пространство разделено по периодам: в залах можно увидеть как снимки 90-х, так и современные работы. Продемонстрированные кадры отражают, как менялось изображение в цифровую эпоху. Выставка продлится до 2 октября.