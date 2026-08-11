Выставка к 100-летию Фиделя Кастро открылась в Палате представителей. Экспозиция включает фотографии визита в БССР в 1972 году, в том числе возложения венков к монументу Победы и поездки в мемориальный комплекс "Хатынь". Фидель Кастро восхищался историей Беларуси и героизмом народа в годы Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов отметил, что одно из важных направлений деятельности депутатов Национального собрания Беларуси - сохранение исторической памяти, популяризация традиционных ценностей, а также тех исторических фактов, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который проходят страны, завоевывая суверенитет и независимость.

"Пример Фиделя Кастро для нас очень символичен и понятен. Это гигант мысли, символ эпохи, человек воли, который стоял у истоков самостоятельности Кубы. В основу своей деятельности Фидель Кастро положил такие принципы, как социальная справедливость и независимость страны", - отметил Вадим Ипатов.

На выставке представлены редкие музейные экспонаты, отражающие историю белорусско-кубинских связей. Минск и Гавана поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, хотя еще с советских времен между народами существовали тесные связи. Так, из Беларуси на Кубу поступили первые тракторы для развития местного сельского хозяйства. Документы, представленные на выставке, показывают, как заложенный в советские годы фундамент перерос в партнерство, основанное на глубоком взаимном уважении.

"Сегодняшняя выставка, может быть, не самое яркое, но в то же время нужное подтверждение взаимодействия Беларуси с Кубой. Фидель Кастро, который был в Минске, наш Президент, который неоднократно лично встречался с ним, - это вехи нашей общей истории, на которой мы базируемся, чтобы строить общее будущее", - сказал Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

"Я думаю, что у нашей дружбы очень прочный базис. Мы хорошо знаем друг друга. Много кубинских студентов училось здесь, большое количество белорусских специалистов были на Кубе. Не зря говорят, что старый друг лучше новых двух".

Выставка продолжит свою работу в Палате представителей в рамках мероприятий, направленных на развитие диалога двух стран.