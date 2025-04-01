Выставка-посвящение Евфросинии Полоцкой продолжает путешествие по Беларуси

Духовно-просветительский проект "Святость земли белорусской" продолжает свое путешествие по Беларуси. Выставка уже была в Мозыре, Новогрудке, Бобруйске, Светлогорске и многих других городах. В Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной одной из знаковых фигур в истории православия - святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

"Святость земли белорусской" - проект, посвященный 850-летию преставления белорусской подвижницы, просветительницы преподобной Евфросинии Полоцкой. По случаю даты образ святой олицетворяли в искусстве участники VIII Международного художественного пленэра, художники из разных уголков Беларуси, а также из Молдовы и России, писали саму святую Евфросинию, ее эпоху, древний Полоцк. 1 апреля в Борисове открылась выставка, которая представляет работы финалистов пленэра.

70 работ - натюрморты, портреты, пейзажи, сюжетные и символические композиции. Самый разный авторский взгляд на задаваемую тематику, широкая образность, разнообразие стилей и жанров. На открытии выставки присутствовали и сами художники, и представители духовенства, организаторы выставки, борисовчане.

К произведениям взрослых художников присоединились юные художники - экспозиция представляет 30 детских работ - лучших из лучших, финалистов конкурса детского рисунка, посвященного святой Евфросинии. Таким образом, проект объединил поколения. Он стал образовательно-просветительским, так как прежде чем писать на такую тематику, нужно было знать и биографию Евфросинии, и ее эпоху, и историю белорусского православия. Выставка объединила и многие города и веси, ведь проект передвижной, он побывает во всех регионах нашей страны.