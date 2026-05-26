Выставка TIBO-2026 пройдет в Минске с 26 по 29 мая
Автор:Редакция news.by
Мир цифровых открытий и платформа для инновационных идей: 26 мая в Минске стартует форум TIBO.
На четыре дня конькобежный стадион "Минск-Арены" станет центром притяжения для ведущих специалистов, новаторов и лидеров IT-отрасли. Свои продукты и сервисы представят 70 ведущих игроков IT-рынка из Беларуси и России.
Почти два десятка профильных секций затронут вопросы цифровизации промышленности, торговли и АПК, внедрения искусственного интеллекта в науке, образовании и бизнесе, защиты персональных данных и интеллектуальной собственности, работы с большими данными и использования беспилотных систем.
Параллельно с TIBO пройдут выставки "Транспорт и логистика - 2026", а также электротранспорта и цифровой форум.