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Выставка вооружений и военной техники MILEX продолжает работу. Подписаны первые договоры

Военно-промышленный комплекс Беларуси эффективно адаптировался к новым экономическим реалиям, и выставка вооружения и военной техники MILEX - яркое тому подтверждение.

22 мая - второй день оружейного форума, он обещает быть насыщенным: запланированы деловые переговоры и двусторонние встречи.

К слову, в 2023 году выставка принесла отечественному ВПК контрактов на 265 млн долларов.

Как отметил на открытии мероприятия вице-премьер Виктор Каранкевич, за два года белорусские оружейники значительно продвинулись вперед, обеспечивая поступательное и инновационное развитие оборонного комплекса страны.

21 мая, в первый день форума, глава военпрома Беларуси Дмитрий Пантус обсудил с коллегами из России сотрудничество в сфере авиационной промышленности. Не менее продуктивным был день и у Виктора Хренина. Министр обороны также провел ряд двухсторонних встреч. И уже заключен контракт с Тульским оружейным заводом на поставку современных боеприпасов.

Все очень насыщенно, продуктивно и плодотворно, и это несмотря на санкции, давление. Как отметил Виктор Хренин, санкции - это возможности, и Беларусь эти возможности использует.

ВПКMILEX-2025выставка