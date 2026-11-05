Выставка "Живое наследие Беларуси" стала украшением павильона на ВДНХ

Национальные костюмы, рушники, вытинанки. В Москве представили шедевры белорусского народного творчества. Выставка "Живое наследие Беларуси: традиции и современность" стала украшением белорусского павильона на ВДНХ. Экспонаты предоставил Национальный художественный музей нашей страны. Сегодня в его фондах хранятся сотни шедевров декоративно-прикладного искусства. Например, в Москву приехали народные белорусские костюмы, которые имеют статус культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть одежду из северной части Беларуси, Подвинья. Ее отличало использование небеленого полотна и синий цвет в вышивке на юбках и поясах. А вот костюмы с Западного Полесья, наоборот, сшиты из белоснежной ткани и с отделкой в виде полосок и геометрических фигур.

Ирина Матяс, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

"Декоративно-прикладное искусство, которое есть в фондах нашего музея, собиралось очень давно - первым директором, Николаем Михолапом, в 1939 году, когда открывалась Государственная галерея БССР. На ВДНХ мы привезли как предметы, которым более 100 лет, так и современные предметы мастеров. Они не входят в фонды Национального художественного музея, но присоединились к нам на эту выставку, чтобы показать связь поколений, сохранение традиций и то, как они актуально вплетаются в наше современное время. Это - в современных костюмах, украшениях, где использована наша народная символика. Показать, что нам есть чем гордиться и что наше наследие живет, оно актуально".

Символично, что выставка приурочена к Году белорусской женщины. И молодые дизайнеры представили гостям белорусского павильона на ВДНХ свои коллекции из льна, где древние традиции белорусского ткачества сочетаются с современным городским стилем.