Выставка "Белагро" откроется в Минске в конце сентября

В Минске 29 сентября откроется "Белагро". Международная сельскохозяйственная выставка продлится до 4 октября. После продолжительных контактов в режиме онлайн это будет хорошая возможность вживую обсудить сотрудничество на перспективу и объемы экспортных поставок. По традиции каждое предприятие привезет свои лучшие образцы, то, что хорошо всегда продается, а также новинки. Уже сегодня видно, что пандемия негативно сказалась на мировом рынке продовольствия и спрос на продукты питания будет только расти.



И в этом году по датам сельхозвыставка "Белагро" совпадает с промышленным форумом, а также Форумом регионов Беларуси и России.



