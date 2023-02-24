Выставка "Беларусь интеллектуальная" 24 февраля открылась в Могилеве

Более 10 тыс. человек посетили выставку достижений "Беларусь интеллектуальная" в Могилеве в день открытия.

Напомним, что в Минске экспозиция настолько вызвала интерес, что приняли решение о большом путешествии по регионам. Здесь можно увидеть передовые разработки и достижения науки, импортозамещающую продукцию, достижения молодых ученых, которые уже внедрены в различные отрасли. И все это повод для гордости. Марина Романовская рассказала подробнее.





Спорткомплекс "Олимпиец" областного центра 24 февраля стал площадкой, где собран научный потенциал всей страны. Минск, Гомель, а вот теперь и Могилев. Аншлаг еще до официального открытия.

Искусственный интеллект, робототехника, микроэлектроника - интерактивная экспозиция состоит из множества тематических блоков. Выставка не только в очередной раз демонстрирует успехи нашей науки и техники, но и доказывает, что белорусские предприятия открыты для инноваций.

На площадке представлено более 600 экспонатов. И это как раз тот случай, когда можно не только смотреть и фотографировать, но и трогать. Здесь организаторы готовы ответить на вопросы и рассказать об особенностях разработок.

Автожир "Ястреб". Производится в индустриальном парке "Великий камень". Летает до 4 км в высоту. Может пролететь до 500 км на одной заправке на 80 л. Геннадий Микуцкий, командир авиационного отряда





Выставка представляет собой практически всю науку Беларуси. В Академии наук основной целью как раз является разработка таких научных направлений и выполнение таких инновационных разработок, которые должны идти напрямую в производство. Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси

Беспилотные летательные аппараты и технологии для освоения космического пространства, изобретения, связанные со здравоохранением, агропромышленным комплексом и продовольствием. Ни один стенд не пустует, очереди выстроились у каждого. Вот, к примеру, агродрон. Это не какая-то далекая перспектива для сельского хозяйства, а реальный помощник уже сейчас.

"Агродрон предназначен для внесения удобрений там, где не проходит колесная техника. Оператор загружает границы поля и запускает агродрон, который распыляет над полем удобрения", - рассказала маркетолог Анастасия Ларионова.

"Беларусь интеллектуальная" - это пространство и для начинающих ученых. На выставке представлена череда презентационных стендов от вузов. У молодежи горят глаза, они полны идей. Поддержка созидательных инициатив - один из приоритетов Беларуси.





Наш университет является головной организацией в области сварочных технологий при строительстве Белорусской атомной электростанции. Мы здесь представляем образцы, взятые со станции: фрагмент реактора, сварочные швы. Михаил Лустенков, ректор Белорусско-российского университета

"Мы можем видеть технологию, разработанную нашим университетом, - устройство для подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания", - рассказал Юрий Черный, преподаватель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

На выставку приходили школьники, учащиеся колледжей, студенты, семьи. Они лично убедились, что Беларуси есть чем гордиться.