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Выставка "Беларусь интеллектуальная" 24 февраля открылась в Могилеве
Более 10 тыс. человек посетили выставку достижений "Беларусь интеллектуальная" в Могилеве в день открытия.
Напомним, что в Минске экспозиция настолько вызвала интерес, что приняли решение о большом путешествии по регионам. Здесь можно увидеть передовые разработки и достижения науки, импортозамещающую продукцию, достижения молодых ученых, которые уже внедрены в различные отрасли. И все это повод для гордости. Марина Романовская рассказала подробнее.
Спорткомплекс "Олимпиец" областного центра 24 февраля стал площадкой, где собран научный потенциал всей страны. Минск, Гомель, а вот теперь и Могилев. Аншлаг еще до официального открытия.
Искусственный интеллект, робототехника, микроэлектроника - интерактивная экспозиция состоит из множества тематических блоков. Выставка не только в очередной раз демонстрирует успехи нашей науки и техники, но и доказывает, что белорусские предприятия открыты для инноваций.
На площадке представлено более 600 экспонатов. И это как раз тот случай, когда можно не только смотреть и фотографировать, но и трогать. Здесь организаторы готовы ответить на вопросы и рассказать об особенностях разработок.
Автожир "Ястреб". Производится в индустриальном парке "Великий камень". Летает до 4 км в высоту. Может пролететь до 500 км на одной заправке на 80 л.
Выставка представляет собой практически всю науку Беларуси. В Академии наук основной целью как раз является разработка таких научных направлений и выполнение таких инновационных разработок, которые должны идти напрямую в производство.
Беспилотные летательные аппараты и технологии для освоения космического пространства, изобретения, связанные со здравоохранением, агропромышленным комплексом и продовольствием. Ни один стенд не пустует, очереди выстроились у каждого. Вот, к примеру, агродрон. Это не какая-то далекая перспектива для сельского хозяйства, а реальный помощник уже сейчас.
"Агродрон предназначен для внесения удобрений там, где не проходит колесная техника. Оператор загружает границы поля и запускает агродрон, который распыляет над полем удобрения", - рассказала маркетолог Анастасия Ларионова.
"Беларусь интеллектуальная" - это пространство и для начинающих ученых. На выставке представлена череда презентационных стендов от вузов. У молодежи горят глаза, они полны идей. Поддержка созидательных инициатив - один из приоритетов Беларуси.
Наш университет является головной организацией в области сварочных технологий при строительстве Белорусской атомной электростанции. Мы здесь представляем образцы, взятые со станции: фрагмент реактора, сварочные швы.
"Мы можем видеть технологию, разработанную нашим университетом, - устройство для подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания", - рассказал Юрий Черный, преподаватель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.
На выставку приходили школьники, учащиеся колледжей, студенты, семьи. Они лично убедились, что Беларуси есть чем гордиться.
Впереди еще два выставочных дня, так что не упустите возможность провести выходные с пользой и сделать для себя множество открытий.
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