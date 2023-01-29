Выставка "Беларусь интеллектуальная": более 400 образцов инноваций, многим нет аналогов в мире - нам есть чем гордиться

Результаты работы наших ученых - разработки, аналогов которых нет в мире. Беларусь сегодня отмечает День науки. Праздник объединяет сотрудников всех научных отраслей, в том числе школьников, студентов и аспирантов, занятых исследовательской работой. Поздравление деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования направил Президент.

Сегодня белорусская наука отвечает всем современным запросам: от медицины и до экологии. О новых разработках - Юлия Хмель.

От космоса до продовольствия. В этом огромном павильоне самые передовые достижения от ученых Академии наук, специалистов страны и технопарков. IT, робототехника, электротранспорт, летательные аппараты, микроэлектроника, биотехнологии. И это все Беларусь интеллектуальная.

Пожалуй, сегодня белорусская наука действительно поражает своими успехами. Только здесь на одной площадке более 400 образцов инноваций. Многим нет аналогов в мире. Это значит, нам есть чем гордиться. Показать новейшие изобретения и разработки белорусских ученых и молодых специалистов - поручение нашего Президента.

Итак, наши ученые добились успеха в области искусственного интеллекта, микроэлектроники. Освоили чипы и микросхемы. Недавно поступил в массовое производство отечественный ноутбук. Да и в космосе наш аппарат дистанционного зондирования Земли.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси: На все наши разработки уже есть заказы. У нас есть программы, которые имеют окупаемость более 100 долларов на рубль затрат.

На белорусских комплектующих собрали беспилотный вертолет, он предназначен для армии. Аналогов у этого авиационного комплекса сегодня нет. Машина полностью роботизирована и управляется нейросетью.





Сергей Гочачилов, инженер по наладке и испытаниям ООО "КБ беспилотные вертолеты": Комплекс является полностью автономным, не привязан к каким-то точкам, может размещаться в любой локации и сам себя запитывать от генераторной установки.

Что касается белорусской медицины, то она уже опережает многие мировые тенденции. Это современные материалы для протезирования. И новинка - наш искусственный клапан сердца. И еще - в стране появилась вакцина, которая помогает бороться с раком.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова: Закончились клинические испытания. При метастатическомрезистентном раке яичников получены на сегодняшний день самые лучшие результаты в мире.

Центр вирусологии откроют в Национальной академии наук в ближайшее время

Появится и своя база для производства препаратов. В Национальной академии наук в ближайшее время откроют Центр вирусологии. Наши специалисты будут готовы к производству не только вакцин от COVID-19, но и от любых вирусов.

Вообще эта вся неделя была посвящена белорусской науке. В университетах прошли вебинары, семинары, выставки разработок и публикаций.