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Выставка "Беларусь интеллектуальная" открылась в Гродно
Достижения в космической сфере, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве. Сегодня в Гродно начала работу выставка "Беларусь интеллектуальная". Больше 250 научных организаций страны, в том числе и региональных, представляют свои разработки. Экспозиция была организована по поручению главы государства в преддверии Дня белорусской науки. В столице она вызвала небывалый интерес, было принято решение о большом путешествии по регионам. Оценить уровень отечественной науки смогли уже в Гомеле, Могилеве и Витебске. В Гродно экспозиция пробудет 4 дня.
Первый раз на выставке такого формата. Она действительно очень масштабная. Спасибо нашему Президенту, который предложил такую идею, чтобы все люди, все желающие могли прийти посмотреть на белорусскую науку, которая действительно идет только вперед.
Мы ставим перед собой цель популяризации науки. Мне очень импонирует тот факт, что молодежь приходит с горящими глазами. И она видит, что здесь как раз решается будущее не только нашей страны, но и планеты в целом.
Следующим областным центром, который примет выставку, станет Брест. В Академии наук не исключают, что "Беларусь интеллектуальная" в будущем станет традиционной.
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