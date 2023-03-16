Выставка "Беларусь интеллектуальная" открылась в Гродно

Мы ставим перед собой цель популяризации науки. Мне очень импонирует тот факт, что молодежь приходит с горящими глазами. И она видит, что здесь как раз решается будущее не только нашей страны, но и планеты в целом.

Андрей Косовский, первый зампредседателя Госкомитета по науке и технологиям

