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Выставка "Беларусь интеллектуальная" в Витебске: около сотни разработок в футбольном манеже и под открытым небом

Порядка сотни разработок двух десятков предприятий и учреждений представила Витебская область на выставке научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" в футбольном манеже. Только за первый час работы гостями экспозиции стали две тысячи жителей областного центра и районов. Экспонатов настолько много, что некоторые стенды представлены под открытым небом. Например, новинки автомобилестроения, разработки в сфере IT-технологий, робототехники, инновационного приборостроения, электротранспорта, военной науки, экологии, природопользования, биотехнологий, здравоохранения и фармации. Свои продукты представляют как государственные, так и частные компании.


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Витебская область вынуждена быть впереди всей страны в технологическом плане, но такие условия у нас. Поэтому именно на технологию и науку мы делаем ставку и будем делать в будущем.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома
Очень впечатлили экспонаты, представленные нашими военными. Самому удалось полетать на имитации самолета. Без потерь не обошлось - посадить не смог. Надо оттачивать мастерство. Интересная выставка университета, которая доказывает, что молодежь тоже имеет свою точку зрения. Их идеи востребованы и интересны.
Гости выставки делятся своими впечатлениями



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Очень понравился стенд БЕЛАЗа. Много положительных эмоций, т.к. мы многого не знаем, что у нас есть. И это надо показывать. У нас действительно есть чем похвалиться.
Гости выставки делятся своими впечатлениями

Выставка будет работать в Витебске три дня - по 5 марта.

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