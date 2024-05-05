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Выставка декоративно-прикладного искусства открылась в Жодино
Как работа на БелАЗе сочетается с женским рукоделием? На этот вопрос ответила жительница Жодино Людмила Гиль. Инженер флагмана автомобилестроения помимо основной работы в личное время осваивает различные ремесла. Людмила Илларионовна вяжет, вышивает, плетет из бисера, создает авторские куклы. В Жодинском выставочном зале открылась выставка мастера-любителя.
Для меня это было как отдых, рукоделием я занималась, когда вся семья спала. Сейчас вошел в моду "бабушкин квадрат": из остатков ниток я вяжу маленькие квадратики, потом буду придумывать жилетки, кофточки.
"Людмила Илларионовна - это человек, которого знают в нашем городе. Она много лет отработала на БелАЗе. Это образец того, как человек в любом возрасте может освоить любое ремесло - было бы желание. Глядя на ее работы, хочется творить", - сказал директор Жодинского краеведческого музея Дмитрий Минич.
К Пасхе Людмила Гиль подготовила серию плетеных из бисера и расписных яиц - главного символа праздника Воскресения Христова.
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