Выставка декоративно-прикладного искусства открылась в Жодино

Для меня это было как отдых, рукоделием я занималась, когда вся семья спала. Сейчас вошел в моду "бабушкин квадрат": из остатков ниток я вяжу маленькие квадратики, потом буду придумывать жилетки, кофточки.

Людмила Гиль, автор выставки декоративно-прикладного искусства