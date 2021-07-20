ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Выставка фотографий конца ХIX - начала XX века проходит в Минске

"Формат памяти". Новая выставка в Доме-музее I съезда РСДРП в Минске. Проект посвящен фотоискусству, с помощью которого мы можем помнить и видеть историю. В экспозиции, помимо снимков, фотоаппараты, которыми пользовались на протяжении более ста лет, и фотозона, выполненная в стиле той эпохи.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все