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Выставка иранского искусства открывается в Минске

С культурным наследием Ирана познакомит выставка в Минске. На ней будут представлены персидские миниатюры в исполнении современных художников и традиционное искусство.

Открытие приурочено к 45-й годовщине победы Исламской революции в Иране.

Экспозиция разделена на несколько тематических зон, запланированы лекции и мастер-классы.

Познакомиться с культурным наследием иранского государства и посетить интерактивные мероприятия можно в галерее "Университет культуры" до 24 февраля.

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