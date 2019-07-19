Выставка испанской куклы с характером открылась в Гостиной Владислава Голубка, что в Троицком предместье. Почти 300 кукол из частной коллекции представляют весь спектр детских эмоций. Откуда они родом и как попали в Беларусь - репортаж Ларисы Гулякевич.



Приглашаю детей и взрослых в сказочный мир характерной испанской куклы. Здесь происходит знакомство не только с ювелирным мастерством, это настоящий театр эмоций, а экспонаты демонстрируют и детскую моду. Словно живые дети, каждый со своим характером и эмоциями на личиках. Радость, грусть, обида, удивление, ужас и веселье - настоящая драматургия в каждом образе.



Вся коллекция родом из Испании. Выпускались эти куклы на фабриках в середине 90-х годов прошлого века в испанском городе Анили. К сожалению, через семь лет производство "маленьких кривляк" (именно так называли этих кукол с различными эмоциями) остановилось.







Существуют разные версии закрытия производства этих игрушечных артистов. Светлана Пинчук, которая и собрала коллекцию почти из 300 экспонатов, видела документ, где говорилось о пожаре на фабрике, во время которого все эскизы были утеряны. Оригинальная одежда героев была разработана известными испанскими модельерами, поэтому каждый из персонажей имеет свой неповторимый наряд.



Испанские куклы с потешными личиками разных цветов, сделанными из винила и с мягко набивным туловищем, сохранились только в частных коллекциях. Однако характерная кукла возвращается. Мастера из разных стран в своих авторских работах используют идею театра эмоций. Три сотни натуралистических детских героев размером от 17 до 70 сантиметров расположились в главном зале Гостиной Владислава Голубка и ждут встречи до 8 сентября.



