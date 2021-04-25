Памяти старейшего живописца и одного из лучших портретистов страны. Выставка к 100-летию Николая Волынца открылась в Марьиной Горке. В краеведческом музее представлено 14 работ. На полотнах оживают лица героев войны и труда, политических и творческих деятелей. Для поиска натуры автор много путешествовал по деревням, а также восстанавливал портреты погибших участников войны по старым фотографиям и вырезкам из газет. Что касается пейзажей художника-реалиста, они созданы в технике крупного мазка.



