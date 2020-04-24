Фотоархивы ООН в Национальном историческом музее Беларуси. В Минске открылась тематическая выставка к 75-летию конференции в Сан-Франциско. Совместный проект музея, Министерства иностранных дел и белорусского представительства ООН презентовали без посетителей в режиме онлайн. К видеомосту в Минске подключились глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, а также представители дипмиссий Китая, России, Великобритании и США.



Как зарождалась главная международная организация послевоенного мира - фотофакты в репортаже Нины Можейко.





Фотоархивы ООН в Национальном историческом музее

Подпись Кузьмы Киселева - первого министра иностранных дел БССР - стоит под Уставом ООН. Для окончательного оформления важнейшего документа, который стал "несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности", понадобилось около 400 заседаний. Проверялась каждая запятая.

Механизм запустили в апреле 1945. Конференция в Сан-Франциско вошла в историю как самая масштабная. 50 государств, в том числе БССР. Советскую республику включили в состав на правах учредителя из-за особо значительного вклада в сопротивление нацистской агрессии и ее отражения.

В конференции участвовали 850 делегатов, а вместе с их советниками, штатом делегаций и секретариатом и вовсе 3 с половиной тысячи выходит. А еще прибавьте представителей прессы 2500. Репортеры, хроникеры и наблюдатели. При таком количестве свидетелей оформлялась международная организация во всем мире.

И тут нужно уточнить - главная и самая мощная. Время требовало гарантий. Спасать мир от Белорусской ССР доверили врачу. Глава делегации в 1945 Кузьма Киселев - медик по образованию. Внес не только нотку спокойствия, но и здорового прагматизма. Инициировал законное наказание для военных преступников.

Выставка открылась онлайн

Открывали выставку в прямом эфире - трансляция велась одновременно на нескольких платформах. А обычно шумные залы заполнили камеры, техническая команда и переводчик. Сегодня, когда мир особенно остро нуждается во взаимодействии, слова поддержки всем участникам беседы в режиме онлайн высказал глава МИД Беларуси Владимир Макей.