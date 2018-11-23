Выставка к 75-летию освобождения Беларуси - "Мы iдзём да цябе, Беларусь!"

"Мы iдзём да цябе, Беларусь!". В музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения нашей страны. Периоду, который так ждали белорусы, посвящена прежде всего фронтовая живопись. Ценные рисунки карандашом или пером из-за воздействия света не могут экспонироваться постоянно. Однако организаторы планируют продлить работу выставки вплоть до 3 июля. Сегодня же посол КНР в Беларуси передал музею ключи от нового МАЗа. Это подарок от властей Китая. Теперь у фургона с мобильной экспозицией появился и тягач.