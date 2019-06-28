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Выставка к 75-летию освобождения Беларуси открылась в Москве
Презентация проекта "Операция "Багратион". Разгром" к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков прошла в Москве. В экспозиции - более 150 раритетов из фондов белорусского музея Великой Отечественной войны и музея Победы на Поклонной горе. Через фотографии и архивные документы посетители узнают о страшном времени немецкой оккупации Беларуси. От расстрелов, геноцида, голода и инфекционных заболеваний погибло около двух с половиной миллионов жителей страны. Подробно показана и история партизанского движения, а также освобождения крупнейших и стратегически значимых городов: Минска, Витебска, Бобруйска, Могилева.
"Багратион" - одна из самых успешных операций Красной армии. В результате двухмесячного наступления советские войска на линии фронта длиной более тысячи километров продвинулись вглубь на 600 километров. Полностью освободили Беларусь, частично страны Балтии и восточные районы Польши.
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