Выставка к юбилею компартии КНР открылась в Музее истории Великой Отечественной

Из Поднебесной не только торгово-экономические, но и культурные отношения. Вековая история Компартии Китая - в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Посетители смогут ознакомиться с достижениями страны в области политики, экономики, культуры и международных отношений.