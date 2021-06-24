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Выставка к юбилею компартии КНР открылась в Музее истории Великой Отечественной
Из Поднебесной не только торгово-экономические, но и культурные отношения. Вековая история Компартии Китая - в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Посетители смогут ознакомиться с достижениями страны в области политики, экономики, культуры и международных отношений.
Тесное сотрудничество двух стран - и в совместной борьбе с COVID-19. Посол Китая в нашей стране отметил высокую готовность к совместной работе с белорусскими коллегами. Белорусы же чувствуют надежное плечо поддержки китайских друзей.
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