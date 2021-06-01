Выставка к завершению учебного года в гимназии-колледже имени Ахремчика

Юные художники - учащиеся гимназии-колледжа имени Ахремчика - к завершению учебного года приурочили выставку в безопасной галерее! Они рисовали дорожные знаки и сложные ситуации на дорогах. Каждый рисунок - ликбез для самих творцов и их одноклассников. Экзамен на знание правил дорожного движения традиционно принимали не только инспекторы ГАИ, но и ветераны милиции.