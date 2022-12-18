3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выставка "Калядная зорка" открылась в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи
Окунуться в сказку можно на масштабной выставке - конкурсе детского творчества "Калядная зорка". Она открылась в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Авторские куклы, мягкие игрушки и сувениры - новогодние и рождественские праздники вдохновили десятки тысяч юных ремесленников на создание красочных композиций. Жанровая палитра пестрит: керамика, вышивка, ткачество, роспись. В финал вышли больше полутысячи работ.
Самые интересные, яркие и содержательные экспозиции представят во Дворце Республики на Главной елке страны.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все