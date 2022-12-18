Выставка "Калядная зорка" открылась в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи

Окунуться в сказку можно на масштабной выставке - конкурсе детского творчества "Калядная зорка". Она открылась в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Авторские куклы, мягкие игрушки и сувениры - новогодние и рождественские праздники вдохновили десятки тысяч юных ремесленников на создание красочных композиций. Жанровая палитра пестрит: керамика, вышивка, ткачество, роспись. В финал вышли больше полутысячи работ.

