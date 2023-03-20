Выставка "Хатынь глазами детей" открылась в Минске

В республиканском конкурсе поучаствовали более 1,5 тыс. ребят со всей Беларуси. Лучшие награждены. Одно из полотен - "Голос Хатыни". Его создавали 75 учащихся гимназии-колледжа имени Ахремчика как дань памяти 75 погибшим детям.

Патриотический проект "Хатынь в моем сердце" включал в себя и создание памятного знака. Он также представлен на выставке. Наградили и тех, кто приложил свою руку к реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" в рамках Всебелорусской молодежной стройки. Это бойцы студенческих строительных отрядов и волонтеры из Беларуси, России, Германии, Латвии и Мьянмы и Словакии.