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Выставка "Хатынь глазами детей" открылась в Минске
Более 20 творческих работ представленона выставке БРСМ "Хатынь глазами детей". Ее открытие состоялось 20 марта в Минске.
В республиканском конкурсе поучаствовали более 1,5 тыс. ребят со всей Беларуси. Лучшие награждены. Одно из полотен - "Голос Хатыни". Его создавали 75 учащихся гимназии-колледжа имени Ахремчика как дань памяти 75 погибшим детям.
Патриотический проект "Хатынь в моем сердце" включал в себя и создание памятного знака. Он также представлен на выставке. Наградили и тех, кто приложил свою руку к реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" в рамках Всебелорусской молодежной стройки. Это бойцы студенческих строительных отрядов и волонтеры из Беларуси, России, Германии, Латвии и Мьянмы и Словакии.
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