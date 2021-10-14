Выставка ко Дню матери в БГПУ - посетить серию лекций, тренингов, встретиться с известными женщинами-лидерами

В главном корпусе педуниверситета подготовлена художественная экспозиция, которая показывает предназначение женщины, развеивает гендерные стереотипы и раскрывает амплуа прекрасной половины в истории искусства. На выставке - работы студентов, преподавателей и выпускников учебного заведения.

Посетители выставки могут не только познакомиться с работами художников, но и посетить серию лекций, тренингов, встретиться с известными женщинами-лидерами во время тематических дискуссий.