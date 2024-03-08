Выставка ко Дню женщин открылась в галерее "Университет культуры"

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Все, что касается детей, образа матери, образа женщины - это все наша история, история Белорусского союза женщин. Поэтому с удовольствием мы поддержали эту идею. По тем работам, которые я сегодня вижу, понимаю, что это очень правильно и этому проекту суждено жить и дальше. Экспозиция создана не только для удовольствия эстетов, но и служит мощным стимулом для дальнейшего творческого развития маленьких талантов.



Окунуться в мир ярких красок и неповторимых образов, созданных юными художниками жители и гости столицы смогут до 23 марта включительно.