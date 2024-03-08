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Выставка ко Дню женщин открылась в галерее "Университет культуры"
Настоящий подарок к Международному женскому дню подготовила художественная галерея "Университет культуры". Экспонируются художественные работы конкурса детского творчества.
На торжественном открытии экспозиции состоялось награждение участников. На вернисаже побывала Катерина Павлова.
В одном из залов столичной галереи "Университет культуры" расположилась весенняя экспозиция, приуроченная к Международному дню женщин. К просмотру - около сотни художественных проектов.
Выставка-конкурс "Краски весны - образ прекрасной" - это уникальное событие, где выставляются работы юных художников на профессиональном холсте.
Весенние пейзажи, цветы и женский образ. Кроме традиционных иллюстраций на бумаге, встречаются и композиции из глины. На полотнах - весенний образ белорусской женщины в портретах, пейзажных зарисовках и жанровых рисунках. Это все творчество художников детских школ искусств Минска, воспитанников учреждений дополнительного образования детей и молодежи, а также участников арт-студии "Флория" при Республиканском центре экологии и краеведения.
Карандаш, акварель, масло. Каждая работа индивидуальна - художники используют разные техники. Но все полотна в унисон "говорят" о важности роли женщины в современно обществе. Одним из организаторов конкурса выступил и Белорусский союз женщин.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Все, что касается детей, образа матери, образа женщины - это все наша история, история Белорусского союза женщин. Поэтому с удовольствием мы поддержали эту идею. По тем работам, которые я сегодня вижу, понимаю, что это очень правильно и этому проекту суждено жить и дальше.Экспозиция создана не только для удовольствия эстетов, но и служит мощным стимулом для дальнейшего творческого развития маленьких талантов.
Окунуться в мир ярких красок и неповторимых образов, созданных юными художниками жители и гости столицы смогут до 23 марта включительно.
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