ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Выставка "Краски Венесуэлы" открылась в Минске

В экспозиции почти 200 предметов в пяти тематических разделах. Выставка представляет традиционную и современную культуру страны, образцы материального и нематериального наследия, включенные во всемирный список ЮНЕСКО. Колоритным моментом открытия экспозиции стали традиционные танцы Венесуэлы.

"Краски Венесуэлы" - это сборная выставка, в которой мы бы хотели показать самое интересное и значительное в культуре, истории и традициях нашей страны. Мы представили фото с пейзажами, предметы декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Особый раздел экспозиции посвящен важным историческим вехам Венесуэлы, например, битве при Карабобо. Наша гордость - коллекция фотопортретов нашего легендарного лидера Уго Чавеса.
Майрена Ньевес Арвелайс, организатор выставки "Краски Венесуэлы"

Презентация выставки приурочена к знаменательной исторической дате - битве при Карабобо,решающей для получения страной независимости. С проектом "Краски Венесуэлы" можно ознакомиться до 23 июля.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все