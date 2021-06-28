Выставка "Краски Венесуэлы" открылась в Минске

"Краски Венесуэлы" - это сборная выставка, в которой мы бы хотели показать самое интересное и значительное в культуре, истории и традициях нашей страны. Мы представили фото с пейзажами, предметы декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Особый раздел экспозиции посвящен важным историческим вехам Венесуэлы, например, битве при Карабобо. Наша гордость - коллекция фотопортретов нашего легендарного лидера Уго Чавеса.

Майрена Ньевес Арвелайс, организатор выставки "Краски Венесуэлы"