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Выставка "Краски Венесуэлы" открылась в Минске
В экспозиции почти 200 предметов в пяти тематических разделах. Выставка представляет традиционную и современную культуру страны, образцы материального и нематериального наследия, включенные во всемирный список ЮНЕСКО. Колоритным моментом открытия экспозиции стали традиционные танцы Венесуэлы.
"Краски Венесуэлы" - это сборная выставка, в которой мы бы хотели показать самое интересное и значительное в культуре, истории и традициях нашей страны. Мы представили фото с пейзажами, предметы декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Особый раздел экспозиции посвящен важным историческим вехам Венесуэлы, например, битве при Карабобо. Наша гордость - коллекция фотопортретов нашего легендарного лидера Уго Чавеса.
Презентация выставки приурочена к знаменательной исторической дате - битве при Карабобо,решающей для получения страной независимости. С проектом "Краски Венесуэлы" можно ознакомиться до 23 июля.
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